Nach positivem Corona-Test bei Düsseldorf-Profi Karaman: Sportchef Allofs kritisiert Länderspiel-Reisen

Fortuna Düsseldorfs Angreifer Kenan Karaman ist nach seiner Rückkehr von der türkischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 27-Jährige befindet sich nun in häuslicher Quarantäne und fällt für das Spiel bei Darmstadt 98 am Ostersonntag aus. Das gab der Zweitligist am Karfreitag nach einer PCR-Testung am Donnerstag bekannt. Demnach seien der restliche Kader und die Betreuer der Fortuna nicht betroffen.

