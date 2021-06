Corona-Test positiv: Mostowoi fehlt Russland bei EM - Jewgenjew nachnominiert

Für den russischen Mittelfeldspieler Andrej Mostowoi ist die Europameisterschaft noch vor Beginn des Turniers vorbei. Der 23-Jährige von Zenit St. Petersburg wurde am Freitag im Zusammenhang mit dem Coronavirus aus dem Kader der russischen Nationalmannschaft gestrichen. Das Team sprach im Kurznachrichtendienst Twitter von einem " ungünstigen Ergebnis von PCR-Tests ", ohne Einzelheiten zu nennen. An seiner Stelle sei Roman Jewgenjew nominiert worden. Der 22-Jährige solle nun zum EM-Spielstandort St. Petersburg reisen.

Russland spielt bei der ersten paneuropäisch ausgetragenen EM in Gruppe B und trifft dort am Samstag, 12. Juni, in St. Petersburg auf den Weltranglisten-Ersten Belgien (21 Uhr/ZDF und Magenta TV). Die weiteren Spiele bestreiten die Russen gegen Finnland am 16. Juni (15 Uhr/Magenta TV) ebenfalls in St. Petersburg, bevor das Team von Trainer Stanislav Cherchesov zum letzten Gruppenspiel am 21. Juni gegen Dänemark (21 Uhr/Das Erste und Magenta TV) nach Kopenhagen reist.