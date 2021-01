Corona-Test zum Auftakt: Dynamo Dresden startet ins neue Fußballjahr

Dresden. Es war wohl einer der kürzesten Weihnachtsurlaube in der Vereinsgeschichte, den Dynamo Dresden seinen Profis gönnen konnte. Und der war auch noch durch die beiden Trainingstage am Montag und Dienstag unterbrochen. Am Sonnabend nun fanden sich Mannschaft, Trainer und Betreuer wieder in der Walter-Fritzsch-Akademie zusammen. Anzeige

Als Jahresauftakt diente, wie könnte es in diesen Zeiten auch anders sein, kein klassisches Training, sondern ein Corona-Test. Der war beim gesamten Kader und dem Stab des Drittligisten notwendig, um zu prüfen, ob sich jemand über die Feiertage daheim bei der Familie mit dem Virus infiziert hatte. Die Ergebnisse aller Abstriche waren negativ und auf dem Trainingsgelände am Messering konnte die erste Einheit im neuen Fußballjahr am Sonntag über die Bühne gehen.

„Die Weihnachtspause war natürlich sehr kurz in diesem Jahr, weil wir uns alle schon zwischen den Jahren zur nächsten Testreihe in Dresden getroffen hatten. Wir haben über den gesamten Zeittraum in kleinen Gruppen bzw. nach individuellen Trainingsplänen gearbeitet, um Beine und Körper der Spieler trotz der Pause bestmöglich in Bewegung zu halten. Bis zu unserem ersten Pflichtspiel bei Türkgücü München haben wir gut eine Trainingswoche, die wir optimal nutzen wollen“, sagte Dynamos Cheftrainer Markus Kauczinski.

Paul Will wieder zurück

Dabei hat er mit seinen Schützlingen sogar noch mehr Zeit als die meisten anderen Mannschaften. Denn die Partie beim Aufsteiger ist erst das Montagsspiel, wogegen die Konkurrenz bereits am Wochenende ran muss. Wie dem auch sei: Personell hat sich im Lazarett der Schwarz-Gelben über den Jahreswechsel nicht sonderlich viel bewegt. Vereinsangaben zufolge werden beim Trainingsstart und auch noch darüber hinaus Sebastian Mai (Innenbandanriss), Marco Hartmann (Knie), Chris Löwe (Außenbandriss) und Luka Stor (Muskelfaserriss) noch fehlen. Auf der Verletztenliste findet sich nun auch Patrick Weihrauch, der wegen Sprunggelenksproblemen wohl noch mehrere Tage pausieren müsse.

Dagegen meldet sich sein Mittelfeldkollege Paul Will wieder zurück. Der 21-Jährige hat seinen Außenbandeinriss im rechten Sprunggelenk, den er sich Ende November beim 3:0-Sieg gegen den MSV Duisburg zugezogen hatte, vollständig auskuriert. Hinzu kommt noch ein ganz neues Gesicht: Mohammed Bekaj aus Dynamos U19-Mannschaft nimmt ab sofort regelmäßig am Profitraining teil. Der 18-jährige Mittelfeldspieler ist nach Jonas Kühn, Phil Harres, Joon-Mo Kang und Johann Saalfrank, die schon seit rund zwei Monaten dabei sind, der fünfte Akteur aus der Junioren-Bundesliga-Mannschaft der SGD, der bei den „Großen“ mit am Ball ist.