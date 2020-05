Kommentar zu Corona-Tests in der Bundesliga: Glaubwürdigkeit wurde verspielt

Wie sehr haben die mächtigen Macher des Fußballs die letzten Tage und Wochen dazu genutzt, um Lobbyarbeit für ihre Branche zu betreiben und den ramponierten Ruf wieder ein wenig aufzupolieren. Solidarität. Demut. Menschlichkeit. Drei Begriffe, die dabei häufig in den Mund genommen wurden. Flankiert von einer gewissen Empörung darüber, dass die breite Öffentlichkeit den Fußball offenbar deutlich kritischer sieht als er sich selbst. "Die Coronakrise als Chance", so lautete das Motto der unzähligen Protagonisten, die von Talkshow zu Talkshow, von Interview zu Interview tingelten, um zu versichern, dass man in Zukunft wieder bodenständiger, transparenter und glaubwürdiger auftreten wolle.