Corona-Tests "falsch positiv": Türkgücü München beendet Quarantäne vorzeitig

Nach den ursprünglichen Befunden war die für Freitagabend terminierte Partie der Münchner beim FSV Zwickau abgesagt worden. Alle Insassen des Reisebusses, mit dem die Spieler und die Betreuer schon am Donnerstag von München nach Zwickau gefahren waren, dürfen die zunächst angeordnete Quarantäne wieder verlassen. Das Team von Trainer Alexander Schmidt wird am Montag wieder den normalen Trainingsbetrieb aufnehmen.

Neue Corona-Maßnahmen in Italien: Spiele in Serie A & Co. wieder ohne Zuschauer

Am Samstagnachmittag hatte auch der FC Bayern Zweifel am positiven Testergebnis bei Serge Gnabry angemeldet. Nachdem ein zweiter Test unter der Woche und ein Antigen-Test am Samstagmorgen jeweils negativ ausfielen, sagte Trainer Hansi Flick vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (5:0), dass der ursprüngliche Befund falsch gewesen sein könnte. "Natürlich" könne dies so sein, meinte der Coach bei Sky und verwies darauf, dass es bei einer geringen Anzahl von Tests zu derartigen Resultaten kommen könne. Gleichzeitig zeigte Flick aber auch Verständnis für die Umstände und betonte, dass es "keinen Grund zum Jammern" gebe. Zuvor vermeldeten bereits die Würzburger Kickers und der 1. FC Heidenheim falsch positive Tests.