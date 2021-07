Mehrere Corona-Fälle bei Celta Vigo: Testspiel gegen Bayer Leverkusen abgesagt

Das geplante Testspiel von Bayer Leverkusen am Samstag gegen Celta Vigo fällt aus. Der spanische Klub hat wegen mehrerer Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft auf eine Reise nach Deutschland verzichtet. Nun sucht Bayer einen neuen Gegner zum Abschluss der Saisonvorbereitung, bevor der Bundesligist am 7. August im DFB-Pokal beim 1. FC Lokomotive Leipzig sein erstes Pflichtspiel bestreiten wird. Wegen der Explosion und dem Brand in der Müllverbrennungsanlage Leverkusen/Bürrig wurde zudem das Training der Leverkusener in die Räumlichkeiten der BayArena verlegt.

Anzeige