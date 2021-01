Zahlreiche Corona-Fälle: Tschechien zieht Teilnahme an Handball-WM zurück – Nachrücker fix

Die Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Ägypten findet ohne Tschechien statt. Wie der Weltverband IHF am Dienstag mitteilte, haben die Tschechen wegen zahlreicher positiver Corona-Tests im Vorfeld der WM ihre Mannschaft von dem Turnier zurückgezogen.

In der tschechischen Nationalmannschaft hatte es zuletzt mehr als zehn positive Tests auf das Virus Sars-CoV-2 gegeben. Unter anderem hatten sich auch die beiden Auswahltrainer und ehemaligen Bundesliga-Spieler Daniel Kubes und Jan Filip infiziert. Nachrücker Nordmazedonien trifft nun anstelle Tschechiens bei der WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) in der Gruppe G auf den Gastgeber, Chile und Schweden.