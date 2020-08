Trotz Corona-Infektionen: UEFA rechnet mit planmäßigem Viertelfinale von Leipzig gegen Atletico

Die UEFA sieht trotz der zwei Corona-Fälle in der Delegation von RB Leipzigs Gegner Atlético Madrid keinen Anlass für eine Verschiebung oder Absage des Champions-League-Viertelfinals. "Das Spiel soll wie geplant gespielt werden", teilte die Europäische Fußball-Union am Montag auf Anfrage mit . Weitere Kommentare werde es vom Kontinentalverband nicht geben, hieß es mit Verweis auf das Medizinische Protokoll der UEFA.

Am Sonntagabend hatte Atlético zwei positive Corona-Fälle bei den obligatorischen Tests vermeldet. Laut spanischen Medien soll es sich um Profis des Spitzenklubs handeln. Die Spanier, die im Achtelfinale den Titelverteidiger FC Liverpool ausgeschaltet hatten, treffen am Donnerstag im Viertelfinale auf RB Leipzig. In der Partie geht es um den Einzug ins Halbfinale, in dem der Gewinner auf den Sieger der Partie zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo treffen würde.