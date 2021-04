Corona-Update bei Schalke 04: Erneute Testreihe ergibt ausschließlich negative Befunde

Beim FC Schalke 04 ergab eine weitere Testreihe auf das Coronavirus im Lizenzspielerbereich am Dienstag ausschließlich negative Befunde. Das teilte der Bundesliga -Klub am Dienstagabend mit. Die beiden zuvor positiv ausgefallenen Tests , die einen Spieler sowie ein Mitglied des Funktionsteams betrafen, wurden von den der erneuten Testung daher nicht bestätigt. Der Revierklub gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei den positiven Befunden um falsch-positive Tests gehandelt habe, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Am Dienstagmittag war bekannt geworden, dass die Königsblauen zwei Covid-19-Fälle im Kreis der Lizenzspieler-Mannschaft zu beklagen haben. Nach nur einem Trainingstag nach der Krawall-Nacht in der Vorwoche waren die Schalker im Anschluss zu einer Trainingspause gezwungen gewesen. Wie der bereits feststehende Absteiger mitteilte, seien die am Montag durchgeführten Tests bei einem Spieler sowie einem Mitglied des Funktionsteams positiv ausgefallen. Beide seien symptomfrei und hätten sich sofort in häusliche Isolation begeben.