Corona-Update: Spielbetrieb des SHFV wird noch nicht unterbrochen

Während die Zahlen im gesamten Bundesgebiet nach oben schnellen, bleibt es in Schleswig-Holstein noch relativ ruhig im Vergleich mit weiteren Norddeutschen Bundesländern. Hamburg ist mittlerweile ebenfalls als Risikogebiet eingestuft worden. Gestern waren in SH weitere 137 neue positive Fälle und ein weiterer Todesfall dazugekommen. Aufgrund der ernsten Lage veröffentlichte der SHFV am heutigen Freitag eine Pressemitteilung zur Lage des Fußballstandortes Schleswig-Holstein.

"Umso größer müssen unsere Bemühungen sein"

Am 20. Oktober hatte das Land Schleswig-Holstein weitere Verhaltensregeln ausgeschrieben, die sich vor allem auf die Gastronomie und Kontaktbeschränkungen bezogen hatten. Der SHFV bezieht sich, ähnlich wie auch die Regierung des Landes, auf Werte des Robert-Koch-Instituts und handelt danach, dass der kritische Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 50 in keinem der Kreise Schleswig-Holsteins erreicht wird.

"Der SHFV wird demnach bis auf Weiteres an der Durchführung des Spielbetriebs festhalten, sofern die an dem jeweiligen Spielort geltende behördliche Verfügungslage dies zulässt. Gleichzeitig appelliert der SHFV an seine Vereine, die erarbeiteten Hygienekonzepte weiterhin konsequent zu befolgen.", heißt es mahnend in der Pressemitteilung des SHFV, der damit vor allem die vom Verband im September erlassenen Konzepte anspricht.