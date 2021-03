Corona-Verdacht beim Hamburger SV: Nachmittags-Training kurzfristig abgesagt

Die Vorbereitungen des Hamburger SV auf das am kommenden Samstag anstehende Zweitliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim können vorerst nicht planmäßig verlaufen. Die Hanseaten musste ihr Training am Montagnachmittag aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls bei einem der morgentlichen proaktiven Testläufe kurzfristig absagen. Das gab der Verein am frühen Nachmittag bekannt.

