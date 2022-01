Corona-Verdacht bei Klopp-Vertreter: Auch Liverpool-Assistent Pepijn Lijnders in Quarantäne

Beim FC Liverpool nehmen die Corona-Sorgen weiter zu: Nach Cheftrainer Jürgen Klopp hat es nun auch dessen Vertreter und Co-Trainer Pepijn Lijnders erwischt. Wie der Premier-League-Klub am Mittwoch mitteilte, bestehe bei dem Niederländer der Verdacht auf die Infektion mit dem Coronavirus. So habe der 38-Jährige einen positiven Test eingereicht und sich in der Folge in häusliche Isolation begeben.

