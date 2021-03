Corona-Verdachtsfall beim HSV: Vorteil für Hannover 96?

Der Hamburger SV hat sein Nachmittagstraining am Montag kurzfristig abgesagt. Nach einem positiven Corona-Schnelltest am Morgen entschied sich der Verein das Training aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage abzusagen, so die Hanseaten auf ihrer Homepage. Wer von den Spielern oder dem Trainerstab betroffen sein soll, gaben die Hamburger nicht bekannt. Spieler und Trainer wurden einzeln im Auto kontrolliert, zu einem Kontakt untereinander sei es deshalb nicht gekommen.

Vorteil für 96 im Nord-Duell?

Welche Auswirkungen der Fall auf das Duell von Hannover 96 gegen den aktuellen Tabellenzweiten am vierten April hat, ist bislang noch offen. Sollte der gesamte Kader in Quarantäne müssen, könnte das 96 im anstehenden Nord-Duell einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Die ebenfalls in Quarantäne befindlichen Hannoveraner verlassen am 28. März die Isolation und hätten damit ein paar wichtige Tage Vorsprung in der Vorbereitung auf das Spiel gegen die Hanseaten. Das Hinspiel in Hamburg gewann 96 mit 1:0.