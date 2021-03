Corona-Verdachtsfall bestätigt: HSV droht Quarantäne - Heidenheim-Spiel vor Absage

04.05.2020, Hamburg: Eine Mund-Nasen-Schutzmasken in den Farben des Hamburger SV liegt auf einem steinernen Fußball auf dem Parkplatz vor dem Volkspark Stadion. Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit dem Versenden von 57 000 Schutzmasken in den Vereinsfarben begonnen. Der blau-weiß-schwarze Mund-Nasen-Schutz war Mitte April im Onlineshop angeboten worden und nach wenigen Tagen ausverkauft. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © (c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten