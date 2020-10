Anpassung der Corona-Verordnung: Auch bei mehr als 50 Zuschauern darf Bier verkauft werden

Diese Nachricht wird die Fans im kleinen Fußball freuen und den Vereinen wirtschaftlich und organisatorisch helfen: Wenn in Niedersachsen am Freitag die aktualisierte Corona-Verordnung in Kraft tritt, darf auch bei Spielen mit mehr als 50 Zuschauern wieder Alkohol verkauft und konsumiert werden. Mit der Anpassung Ende September war das kürzlich und - wie sich nun herausgestellt hat - kurzzeitig verboten worden.

Bei mehr als 500 Zuschauern darf allerdings weiterhin weder Alkohol verkauft noch konsumiert worden. Das verdeutlicht, dass diese Regelung wohl von Anfang an eher auf den Profisport abgezielt hat.