Abhängig von Corona-Verordnungen: Regionalliga-Saisonstart Anfang September wackelt

Das ist der Stand in den vier Bundesländern

Niedersachsen: Der Testspieltourismus in das zweitgrößte Bundesland hat längst begonnen – der NFV ist am weitesten, er stellt mit elf Vereinen die Hälfte der Nord-Staffel. Ab dem 7. Mai durfte wieder in Kleingruppen trainiert werden, ab dem 6. Juli ohne Kontaktbeschränkung und in festen Gruppen von nicht mehr als 30 Personen. Seit dem 13. Juli wird in Testspielen munter drauflosgegrätscht. Die aktuelle Verordnung des Landes gilt bis zum 30. August, aus Sicht des NFV könnte dem Neustart am 5. September also nichts im Wege stehen.

Schleswig-Holstein: Ganz im Gegensatz zum zweitkleinsten deutschen Flächenland. Seit dem 8. Juni ist das Training in Gruppen von nicht mehr als zehn Personen erlaubt, die aktuelle Verordnung gilt bis zum 9. August. „Wir haben die Hoffnung, dass danach wieder mehr möglich sein wird“, sagt Karsten Tolle, Pressesprecher des Verbandes, „weil wir ja im Vergleich zu den anderen Bundesländern hinterherhinken.“ Fünf Re­gio­nal­li­gis­ten kommen aus Schleswig-Holstein.