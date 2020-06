Corona-Verstöße bei Union Berlin: DFL spricht Geldstrafen gegen Klub und zwei Spieler aus

Die Bundesliga -Profis Christopher Trimmel und Sheraldo Becker müssen wegen Verstößen gegen die Corona-Vorschriften der Deutschen Fußball Liga eine Geldstrafe zahlen. Ihr Klub 1. FC Union Berlin muss aufgrund „Organisationsverschuldens“ ebenfalls zahlen. Die beiden Union-Spieler „hatten nach dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Paderborn 07 offenkundig gegen allgemeine Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ sowie insbesondere gegen das DFL-Konzept verstoßen, teilte die Dachorganisation am Freitag mit . Erkennbar sei dies auf Videoaufnahmen unter anderem in sozialen Netzwerken.

Die Berliner hatten am Dienstag mit dem 1:0-Sieg gegen den seitdem feststehenden Absteiger den Klassenerhalt perfekt gemacht. Die Verstöße von Trimmel und Becker sind offenbar beim Feiern des Erfolgs geschehen. Die Bild berichtete von entsprechenden Zusammenkünften mit Fans des Bundesligisten, bei denen die Abstandsregeln nicht eingehalten worden waren.

Höhe der DFL-Geldstrafe gegen Union Berlin unbekannt

Laut DFL hat der Klub mitgeteilt, „dass beide Spieler aktuell und weiterhin von der Mannschaft isoliert werden, bis jeweils zwei negative Tests auf das Coronavirus durchgeführt wurden“. Über die Höhe von Sanktionen gibt die DFL in Vertragsstrafenverfahren „grundsätzlich keine Auskunft“. Klub und Spieler können innerhalb von fünf Tagen Beschwerde einlegen. Vor zwei Wochen wurden mit Manuel Akanji und Jadon Sancho auch zwei BVB-Stars von der DFL mit einer Geldstrafe belegt worden . Beide ließen einen Privat-Friseur zu sich kommen und verstießen damit gegen das Hygienekonzept der Liga.

Manager Oliver Ruhnert hatte sich am Tag nach dem Spiel gegen Paderborn noch zuversichtlich gezeigt, dass eine Strafe seitens der DFL ausbleiben könnte. „Vielleicht kriegen wir ein böses ,Du du’. Aber ich denke, dass es eher kein großes Thema werden wird", hatte er am Mittwoch in einer Video-Pressekonferenz gesagt. „Ich hatte auch die Situation, dass ich aus dem Stadion heraus Leute hätte überfahren müssen“, erzählte Ruhnert. Logischweise sei mit den Fans ein wenig gejubelt worden, berichtete er weiter. „Ich denke, dass es eher kein großes Thema werden wird.“