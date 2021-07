Corona: Handball-Coach schlägt Alarm, Stadt Wolfsburg gibt Entwarnung

Die Corona-Inzidenzzahl in Wolfsburg war hochgeschnellt auf über 50 - die Drittliga-Handball-Frauen des VfL Wolfsburg befürchten das Schlimmste, von Wolfsburgs Stadträtin Monika Müller gab es aber erst einmal Entwarnung. Die Hallensportverbände der Region beobachten die Lage. Ein Überblick. Anzeige Erst das Problem mit der Halle (Umzug zu Punktspielen ins FBZ Westhagen, weil die heimische Halle die Rahmenbedingungen nicht erfüllt), jetzt die Sorge um die Inzidenz. Handball-Drittligist VfL Wolfsburg - das heimische Aushängeschild in Sachen Hallensport - fürchtet, dass es bald in Sachen Saisonvorbereitung zappenduster ist.Coach Oliver Bült: "Wir sind in der letzten Phase der Vorbereitung, müssen uns einspielen." Das sei bei Stufe drei, die Kontaktsport nur im Rahmen der Regelung ein Haushalt plus zwei Personen oder kontaktloser Sport in Gruppen (zwei Meter Abstand oder zehn Quadratmeter je Person) zulässt, schlicht unmöglich. Doch soweit muss es nicht kommen.

Wolfsburg stand am Donnerstag in Sachen Inzidenz bundesweit auf Rang drei. Am Freitag sank die Inzidenzzahl von 57 auf 53. "Mich ärgert, dass es immer wieder Wolfsburg ist.", sagt Bült, der mit seinem Team eine Herkulesaufgabe angehen will - als krasser Außenseiter in der 3. Liga bestehen. Jetzt drohen den VfLerinnen auch noch die schlechtesten Vorbereitungsmöglichkeiten aller Drittligisten. Ein Szenario: Während in Dortmund, Hannover und Kirchhof trainiert werden kann, ruht in Wolfsburg der Ball. Wenn das so käme, wäre der deutsche Handballbund, unter dessen Dach die 3. Liga fällt, gefordert. Bült: "Ansonsten wäre das unfair." Hallensport müsse weiter möglich bleiben. "Der geht sonst kaputt", sagt der VfL-Trainer.

Stadträtin Monika Müller (Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport) beruhigt: "Die Sportlerinnen und Sportler in Wolfsburg können sehr erleichtert sein, denn wir bleiben in der Stufe 1. Auch der Hallensport kann also wie bisher weiter durchgeführt werden. Es gab in den vergangenen Monaten nur in einem Wolfsburger Sportverein Corona, deshalb können wir mit ruhigem Gewissen so handeln. Es wäre nicht verhältnismäßig gewesen, den Sport einzuschränken. Sollte sich die die Situation ändern, könnte es sein, dass wir nachsteuern müssen und beispielsweise nur noch Genesene, Geimpfte und negativ Getestete den Mannschaftssport ausüben dürfen."