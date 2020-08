Die Coronavirus-Pandemie beschäftigt weiterhin die Welt - zumal aktuell überall die Fallzahlen wieder steigen. Auch für den Amateurfußball sind das schlechte Nachrichten, denn langsam aber sicher soll in allen Regionen Deutschland wieder der Ball rollen. Erste Testspiele werden bereits durchgeführt, Trainings finden ohnehin statt. Und bald sollen auch die ersten Ligen wieder starten.

Doch das Coronavirus könnte alle Pläne der Verbände ins Wanken bringen. "Aufgrund der föderalen Struktur des DFB ist jeder Verband in seinem Verbandsgebiet für den Amateurfußball statuarisch zuständig", teilte der DFB auf seine Homepage mit.

Was passiert bei einem positiven Corona-Fall im Amateurfußball? Was passiert aber genau, wenn ein positiver Coronafall in einem Amateurteam nachgewiesen wird? #GABFAF hat beim Gesundheitsamt in Hannover nachgefragt. "Liegt ein positiver Test auf Covid-19 vor, ermittelt das Gesundheitsamt im Einzelfall, zu welchen Personen es engen und längerfristigen Kontakt gab. Es ist daher möglich, dass als Ergebnis der Ermittlungen alle Spieler (auch die Spieler der gegnerischen Mannschaft) als enge Kontaktpersonen betrachtet werden müssen", heißt es auf Anfrage.

Allerdings gibt es auch bei einem positiven Corona-Befund bei einem Spieler kein Allgemeinrezept. "Hier wird jeweils im Einzelfall entschieden", teilt die Stadt Hannover mit. Aber: "Grundsätzlich müssen alle Personen, die als direkte Kontaktpersonen ermittelt wurden, 14 Tage in Quarantäne und werden am 1. sowie am 5.-7. Tag nach dem letzten Kontakt zu den positiv getesteten Personen getestet."

