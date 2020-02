Corona-Virus in Italien: Europa League in Mailand ohne Zuschauer? Nächstes Serie-A-Spiel abgesagt

Große Sorgen in Italien um die Ausbreitung des Corona-Virus. Die hochansteckende Krankheit, die sich aus der chinesischen Stadt Wuhan ausgebreitet hat, ist im Mittelmeer-Staat angekommen - und sorgt nun weiter für Spielausfälle in der ersten italienischen Liga. Nachdem bereits am Sonntag vier Serie-A-Spiele, unter anderem das Heimspiel von Inter Mailand gegen Genua, wegen des Virus verschoben werden mussten, fällt nun auch eine für Freitag angesetzte Partie aus. Weil die Region Friaul Julisch Venetien für diese Woche alle Sportveranstaltungen abgesagt hat, fällt das Erstliga-Spiel zwischen Udinese Calcio und der AC Florenz aus. Selbst auf den Europacup könnte die Corona-Virus-Epidemie Einfluss haben.

In Italien ist am Montag der vierte Mensch nach dem Ausbruch des Coronavirus gestorben, wie die Verantwortlichen der Region Lombardei mit der Haupstadt Mailand bekanntgaben. Die Zahl der Infizierten mit dem Virus Sars-CoV-2 sei alleine in der Region auf 165 gestiegen - am Vorabend waren es in ganz Italien nach Angaben des Zivilschutzes noch rund 150. Der Mittelmeer-Staat ist das europäische Land mit den weitaus meisten erfassten Sars-CoV-2-Infizierten

Wegen Corona-Virus: Serie A und Europa League in Italien ohne Zuschauer?

Wie die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat die Serie A bereits signalisiert, gewisse Spiele notfalls auch ohne Zuschauer austragen zu lassen, um nicht noch weitere Begegnungen absagen zu müssen. "Serie A in Quarantäne", titelte das Blatt.