Wegen Corona-Virus: Drei Serie-A-Spiele von italienischer Regierung abgesagt

Die italienische Regierung hat aufgrund der Ausbreitung des Coranavirus alle Sportveranstaltungen in der Lombardei und in Venetien für Sonntag abgesagt. Davon betroffen sind auch die drei Spiele in der Serie A zwischen Inter Mailand und Sampdoria Genua, Hellas Verona gegen Cagliari Calcio und Atalanta Bergamo gegen Sassuolo Calcio. Am Nachmittag war bereits das Zweitliga-Spiel zwischen Ascoli Calcio und US Cremonese abgesagt worden.

Ersatztermine für die Partien gaben die Vereine noch nicht bekannt. Drei Spiele finden in Italiens Spitzenklasse am Sonntag übrigens trotzdem statt: Da sowohl Genua als auch Turin außerhalb der Lombardei liegen, können die Spiele zwischen dem FC Genua und dem Tabellenzweiten Lazio Rom, AS Rom gegen US Lecce sowie die Partie zwischen dem FC Turin und Parma Calcio ausgetragen werden.

Von 2010 bis 2019: Die besten Transfers des Jahrzehnts Welcher Transfer war im zurückliegenden Jahrzehnt der beste? Der SPORTBUZZER zeigt die 25 erfolgreichsten Spieler-Wechsel in Europas Top-Ligen. ©

Anzeige