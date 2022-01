Corona-Vorsicht: Die Liga sagt Luchse-Heimspiel gegen Keltern ab

Die spielgestressten Basketball-Frauen des TK Hannover können ein wenig verschnaufen. Die DBBL hat das Heimspiel der Luchse am Sonntag (16 Uhr) gegen Keltern aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Absage am Freitag

Die DBBL verständigte TKH-Managerin Doro Richter Freitagvormittag am Telefon über die Entscheidung, das Spiel zu verlegen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

„Bei uns sind alle Spieler negativ. Wir haben am Dienstag und am Mittwoch vor dem Pokalspiel Tests durchgeführt“, erklärte Richter. Am Freitag wurde das Team erneut getestet. Es gab wieder keine positiven Ergebnisse.

Pokalerfolg gegen Freiburg

Hannover hatte am Mittwoch im Pokalviertelfinale Freiburg ausgeschaltet. Es war das fünfte Spiel innerhalb von zwei Wochen. Insofern „ist es gar nicht schlecht, mal Pause zu haben. Das tut uns gut“, sagt Richter mit Blick auf die Spielabsage und den freien Sonntag. Erst am 16. Januar geht es dann für die Luchse mit dem Derby in Osnabrück weiter.

Zeit, die müden Beine zu regenerieren. Zeit auch für die angeschlagenen Spielerinnen, sich in Ruhe zu erholen. Kapitänin Aliaksandra Tarasava plagt sich seit dem zweiten Spieltag mit Knöchelproblemen herum. Die vergangenen Spiele setzte sie schon aus. Auch Centerin Anne Zipser musste gegen Osnabrück und Freiburg passen – Rückenprobleme. Karolin Tzokov fällt wegen einer Handverletzung länger aus