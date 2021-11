Corona-Wahnsinn in Portugal: Stadt-Derby zwischen Benfica Lissabon und Belenenses SAD abgebrochen

Absurde Szenen in der portugiesischen Liga: Das Stadt-Derby zwischen Belenenses SAD und Benfica Lissabon wurde am Samstagabend abgebrochen. Die Hausherren waren aufgrund eines massiven Corona-Ausbruchs in der Mannschaft lediglich mit neun Spielern angetreten. 14 Spieler und Trainer Filipe Candido waren im Vorfeld der Partie positiv auf das Virus getestet worden. Nachdem im zweiten Durchgang lediglich die in Portugal geltende Minimal-Anzahl von sieben Belenenses-Akteuren aus der Kabine kam und ein Spieler unmittelbar nach Wiederanpfiff eine Verletzung signalisierte, wurde die Partie beim Stand von 7:0 für Benfica vorzeitig beendet. Wie das Duell letztlich gewertet wird, blieb zunächst offen.

"Wir bedauern, was passiert ist. Es ist die schwarze Seite des portugiesischen Fußballs und des Landes selbst", erklärte Benfica-Präsident Rui Costa im Nachgang auf der Pressekonferenz und verwies auf die Entscheidungsträger, die es vor dem Spiel versäumt hätten, zu handeln. Seinen eigenen Klub sehe er indes nicht in der Verantwortung. "Wir sollten alle schämen, aber unter keinen Umständen ist Benfica dafür verantwortlich, was passiert ist. Die beiden Befugten, die dieses Spiel hätten verschieben können – die Generaldirektion für Gesundheit und die Liga – haben es nicht getan, es kann auch nicht Benfica sein."