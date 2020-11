Corona-Wirbel in der 3. Liga: Spiele von Meppen und Verl fallen aus - Frings-Team in Quarantäne

Nach zahlreichen Corona-Fällen sind die am Wochenende geplanten Spiele der Drittligisten SV Meppen und SC Verl abgesagt worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, hat der Verband entsprechenden Anträgen der beiden Klubs stattgegeben. Meppen sollte am Samstag gegen Waldhof Mannheim spielen, Verl am Sonntag bei der SpVgg Unterhaching.

