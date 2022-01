Corona-Wirbel beim FC Bayern: Trainer Nagelsmann gibt Einblicke in die Planungen für das Gladbach-Spiel

Ungewohnte Situation für Trainer Julian Nagelsmann: Neun Corona-Fälle hatten den FC Bayern in den vergangenen Tagen erschüttert. Über eine mögliche Absage des Rückrundenauftakts gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1/DAZN) in München wurde viel diskutiert. Nagelsmann rechnet damit, dass die Partie wie geplant stattfinden kann. Er gehe davon aus, dass er morgen an der Seitenlinie stehen werde, wie der FCB-Chefcoach am Donnerstagmittag in der Pressekonferenz mitteilte.

