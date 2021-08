Corona-Wirbel: BVB setzt Training eingeschränkt fort - Kurzfristige Entscheidung über Pokal-Duell?

Borussia Dortmund hat die Vorbereitung auf das erste Saison-Pflichtspiel im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden trotz der beiden Corona-Fälle unter verschärften Vorsichtsmaßnahmen fortgesetzt. Nach Absprache zwischen dem Bundesligisten und dem örtlichen Gesundheitsamt kann der Trainingsbetrieb jedoch nur unter bestimmten Bedingungen weitergehen. Stand Mittwoch ist die Austragung der Partie gegen den Drittligisten am Samstag (20.30 Uhr) nicht gefährdet. Gewissheit werden erst die für Donnerstag angesetzten obligatorischen PCR-Tests der Mannschaft bringen. Eine freiwillige Team-Quarantäne in einem Hotel ist nicht geplant.

Meunier und Brandt befinden sich in häuslicher Isolation. Die Borussia geht in beiden Fällen von einer Infektion im privaten Umfeld aus. Laut Informationen der Ruhr Nachrichten (Mittwoch) waren beide Profis nicht geimpft. Bei einer zweiwöchigen Quarantäne werden sie sowohl das Pokalspiel in Wiesbaden als auch den Bundesliga -Auftakt gegen Eintracht Frankfurt und das Supercup-Spiel gegen den FC Bayern verpassen.

Meunier und Brandt nach freien Tagen ohne Kontakt zu Mitspielern

Kurz vor dem gemeinsamen Rückflug der gesamten Mannschaft aus dem Trainingslager in der Schweiz am vergangenen Samstag waren alle Tests negativ verlaufen. Da die jüngsten Testungen am Montag individuell durchgeführt wurden, hatte weder Meunier noch Brandt nach den freien Tagen im Anschluss an Trainingslager Kontakt zu Mannschaftskollegen.