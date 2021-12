Corona-Fall bei der Darts-WM: Van Barneveld nach Pleite gegen Cross positiv getestet

Schock-Nachricht für Raymond van Barneveld: Der 54 Jahre alte Darts-Profi wurde an Heiligabend positiv auf Corona getestet. Das teilte der Ex-Weltmeister spät am 24. Dezember via Twitter mit. Ihn plagten einen Tag nach seinem Zweitrundenaus im Duell der ehemaligen WM-Champions gegen Rob Cross (1:3) Atemnot, starke Müdigkeit und Fieber.

Van Barneveld wird nun die kommenden Tage in London in Quarantäne verbringen. In seinem Tweet heißt es: "Wir haben bereits mit Rob Cross und der PDC über die Situation gesprochen." Aktuell ist bei der WM im Alexandra Palace noch Weihnachtspause, ehe es am 27. Dezember weitergeht. Noch ist unklar, wie die Profi-Organisation mit dem Covid-Fall umgehen wird. Cross ist am Dienstag (28. Dezember) gegen Daryl Gurney in der dritten Runde gefordert.