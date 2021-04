Corona-Wirbel im Saison-Endspurt: DFL diskutiert weiter Hotel-Quarantäne in Bundesliga und 2. Liga

Die mögliche Hotel-Quarantäne in der Bundesliga und der 2. Liga ist weiterhin in der Diskussion. "Dieses Thema wird in der Task Force regelmäßig diskutiert und bewertet", sagt Steffen Schneekloth, Präsident von Holstein Kiel und Vizepräsident der Deutschen Fußball Liga (DFL), den Kieler Nachrichten (Samstag). Das Einquartieren der Mannschaften in Hotels unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln sei "eine Maßnahme, um auf die vermehrt aufgetretenen Corona-Fälle, insbesondere auch in der 2. Bundesliga, entsprechend zu reagieren", sagte Schneekloth.

