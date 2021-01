Corona-Wirbel im FA Cup: Southampton-Spiel gegen Shrewsbury Town abgesagt

Wegen eines deutlichen Anstiegs von Corona-Fällen bei Spielern und Mitarbeitern von Drittligist Shrewsbury Town ist die FA-Cup-Partie beim FC Southampton abgesagt worden. Der Verein aus den West Midlands habe den englischen Fußball-Verband informiert, dass er nicht in der Lage sei, am Samstag im St. Mary's Stadium des Premier-League-Klubs anzutreten, teilten "The Shrews" am Donnerstag auf ihrer Website mit. Wann die Begegnung nachgeholt wird, war zunächst unklar.

