Bericht über neuen Corona-Wirbel beim FC Bayern: Trio um Josip Stanisic positiv auf Covid-19 getestet

Zuletzt waren gerade die Nationalspieler Jamal Musiala und Serge Gnabry und Joshua Kimmich aus ihrer Quarantäne wieder ins Training zurückgekehrt. Die drei mussten ebenso wie Eric Maxim Choupo-Moting in Quarantäne, weil sie Kontaktpersonen des infizierten Niklas Süle waren, der sich weiterhin in Isolation befindet. Das Quartett darf allerdings nicht in das Teamhotel für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Augsburg. Grund dafür ist die in Bayern geltende 2G-Regel für Gastronomie- und Beherbungsbetriebe. Kimmich ist nicht geimpft, die drei anderen Spieler sollen ebenfalls keinen Impfschutz haben.