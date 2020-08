Corona-Wirbel: Hannover 96-Profis Evina und Schindler ohne Mundschutz beim Friseur

Wieder Corona-Wirbel bei Hannover 96! Am Wochenende tauchten Fotos von einem Friseurbesuch von Franck Evina und Mitspieler Kingsley Schindler in sozialen Netzwerken auf – ohne Maske, ohne Sicherheitsabstände.

Evina teilte Foto bei Instagram

Das Bild ist bereits anderthalb Wochen alt, Evina teilte das Foto auch selbst bei Instagram. Er und Schindler waren für den richtigen Look beim Afroshop „Kings & Queens of Bel Hair“ von Fußballerkumpel Elvis Mputu, der für Iraklis in der Bezirksliga kickt. Ohne die nötigen Hygienemaßnahmen ist das eine Ordnungswidrigkeit – und obendrein eine ziemlich katastrophale Außenwirkung der 96-Profis.