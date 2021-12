Corona-Wirbel bei Paris Saint-Germain: Thilo Kehrer und Eric Ebimbe positiv getestet

Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer (25) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sein Klub Paris Saint-Germain am Mittwoch mitteilte, habe sich auch Kehrers Teamkollege Eric Ebimbe (21) infiziert. Beide sind in häuslicher Isolation und verpassen damit die Auswärtspartie des Tabellenführers der französischen Ligue 1 beim FC Lorient an diesem Mittwoch (21 Uhr, DAZN).

Auch der kommende Achtelfinal-Gegner der Franzosen in der Champions League, Real Madrid, hatte zuletzt mehrere Corona-Fälle zu beklagen. So wurden am Dienstag auch Ex-Bayern-Star David Alaba und Isco positiv auf das Virus getestet, wie der Klub mitteilte. Zuvor hatten schon Luka Modric, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo, Marcelo und Andrej Lunin wegen eines positiven Tests gefehlt. Dazu muss Real-Trainer Carlo Ancelotti im Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao am Mittwoch (21.30 Uhr) auch auf den Gelb-gesperrten Casemiro verzichten.