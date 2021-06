Nach Corona-Wirbel in Spanien-Auswahl: PCR-Testreihe komplett negativ – Team trainiert wieder

Nach dem Corona-Wirbel um die spanische Nationalmannschaft mit zwei infizierten Spielern konnte der Verband am Mittwochabend Entwarnung geben: Die PCR-Tests, die am Mittwochmorgen durchgeführt wurden, fielen allesamt negativ aus. Das gab der spanische Verband am Abend desselben Tages bekannt. Demnach wurden alle Spieler sowie das Personal um das Team herum auf das Corona-Virus getestet. Keine der Proben wies auf eine weitere Corona-Infektion hin. Angeordnet hatte die Testung die UEFA als Ausrichter der am Freitag startenden paneuropäischen EM. Anzeige

Ausgangspunkt war die Corona-Infektion des spanischen Kapitäns Sergio Busquets, die der Verband am 6. Juni öffentlich gemacht hatte. In der Nacht auf Mittwoch wurde auch Diego Llorente als infiziert gemeldet. Die Nationalspieler hatten danach das Training ausgesetzt und waren erst an diesem Mittwoch wieder zusammengekommen. Für die nächsten Tagen wurden weitere Präventivtests angekündigt.

Die Spanier spielen in der EM-Gruppe E am kommenden Montag (21 Uhr) in Sevilla gegen Schweden, es folgen die Partien gegen Polen (19. Juni) und die Slowakei (18 Uhr) an gleicher Stelle. Auch die Schweden haben bereits zwei Corona-Fälle in ihrer Nationalmannschaft vermeldet.

Tipp: Die komplette SPORTBUZZER-Berichterstattung zur EM 2021 findest Du auch in der superschnellen EM-App von Toralarm. Und folge gerne @sportbuzzer auf Instagram!