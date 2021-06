Nach Corona-Wirbel um Spanien-Profi: Diego Llorente zurück im EM-Camp der Nationalmannschaft

Diego Llorente ist wieder zurück im spanischen EM-Quartier. Der Profi vom englischen Premier-League -Klub Leeds United wurde am Freitag von seinen - mit Abstand - klatschenden Mitspielern in Las Rozas de Madrid empfangen. Das Quartier hatte Llorente am Dienstag nach einem positiven Corona-Test noch umgehend verlassen müssen .

Weiter in Quarantäne in Barcelona muss indes Kapitän Sergio Busquets bleiben. Er hatte am Sonntag nach einem positiven Testergebnis aus der Ciudad del Fútbol abreisen müssen. Er wird dem Team, von dem am Freitag der Teil der Spieler geimpft wurde, der noch keinerlei Immunschutz vor dem Virus hatte, zunächst weiter fehlen.