Corona-Wirbel im Sport: HSV-Spiel abgesagt, Napoli darf nicht abreisen - Termin-Chaos in der NFL

Die Coronavirus-Pandemie nimmt wieder zunehmend Einfluss auf die Sportwelt. Gleich in mehreren Ligen und Sportarten verhindern positive Corona-Test bei Sportlern die Austragung von Spielen. In der 2. Bundesliga musste die Partie des Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue abgesagt werden. Auch in Italien gibt es Probleme, weil Behörden die Abreise des SSC Neapel zum Auswärtsspiel bei Juventus Turin. Und in der nordamerikanischen Football-Liga droht ein echtes Terminchaos. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die aktuellen Fälle.

HSV-Spiel gegen Erzgebirge Aue Das Coronavirus bringt zum ersten Mal in dieser Saison den Spielplan im deutschen Profi-Fußball durcheinander. Am späten Samstagabend teilte der FC Erzgebirge Aue mit, dass eine Testung am Morgen zwei neue positive Corona-Fälle ergeben hätte. „Auf Anweisung des Gesundheitsamtes reist die Mannschaft des FC Erzgebirge Aue sofort zurück ins Erzgebirge und begibt sich vorsorglich in Quarantäne“, teilte der Verein mit. Am Sonntag (13.30 Uhr) sollte Aue eigentlich beim Hamburger SV in der 2. Liga antreten. Die Absage bestätigte der HSV umgehend. „Das Zweitliga-Heimspiel des HSV gegen Aue findet (...) nicht statt“, teilte der Klub mit. „Für den HSV bedeutet das, dass statt des Punktspiels nun eine Trainingseinheit am Sonntag um 10.30 Uhr stattfinden wird."

SSC Neapel darf nicht zum Spiel gegen Juventus reisen Dem Topspiel der italienischen Serie A zwischen Titelverteidiger Juventus Turin und dem SSC Neapel drohen Komplikationen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstagabend berichtete, wurde die Fußball-Mannschaft von Neapel, der auch der ehemalige Leipziger Diego Demme angehört, von den lokalen Gesundheitsbehörden gestoppt. Sprich: Der Flug soll blockiert worden sein. Angesetzt ist die Partie für diesen Sonntag (20.45 Uhr). Grund für die Maßnahme der Behörde sind die positiven Corona-Fälle beim SSC. Zwei Spieler und ein Manager sind demnach positiv getestet worden. Rekordmeister Juventus kündigte am Samstagabend an, spielen zu wollen. Die erste Mannschaft werde um 20.45 Uhr auf das Feld gehen, wie im Terminkalender der Serie A vorgesehen, hieß es in einer Mitteilung. Allerdings sind auch zwei Mitarbeiter rund um die Mannschaft bei Juventus positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch bei Atalanta Bergamo gab es zudem einen positiven Corona-Befund bei einem Team-Mitglied. Die Mannschaft von Robin Gosens soll am Sonntag eigentlich gegen Cagliari Calcio spielen. Zuvor wurde schon die Partie des CFC Genua gegen den FC Turin verlegt.

VfL Wolfsburg ohne Steffen gegen Augsburg Renato Steffen vom VfL Wolfsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Bundesligist am Freitagabend auf seiner Homepage mit. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler aus der Schweiz befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne, Steffen steht den Wolfsburgern somit unter anderem am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Augsburg nicht zur Verfügung. Er sei „aktuell symptomfrei“, hieß es in der Mitteilung.

Liverpool muss auf Topstars verzichten Trainer Jürgen Klopp muss am Sonntag gegen Aston Villa (20.15 Uhr) auf zwei seiner Topstars verzichten. Sadio Mané wurde am Freitag positiv auf das Virus getestet. Der 28 Jahre alte Senegalese begab sich umgehend in die vorgeschriebene Quarantäne. Er habe leichte Symptome, befände sich insgesamt aber in guter gesundheitlicher Verfassung. Erst am Dienstag hatte Liverpool einen positiven Corona-Test beim ehemaligen Bayern-Profi Thiago bekanntgeben müssen. Damit fehlen Klopp zwei wichtige Spieler im Kampf um die Tabellenführung.

Corona-Fälle in der NFL: Patriots, Saints und Chiefs betroffen Star-Quarterback Cam Newton von den New England Patriots ist nach NFL-Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da es auch bei den Kansas City Chiefs bei einem Spieler einen positiven Test gab, wird die für Sonntag geplante Partie von Ex-Meister New England beim aktuellen Champion Kansas City Chiefs nicht wie geplant stattfinden, wie die National Football League am Samstag weiter mitteilte. Weitere Test hätten ergeben, dass keine anderen Patriots-Spieler positiv sind.

Die Verlegung ist bereits die zweite in dieser Saison. Auch das ebenfalls für Sonntag angesetzte Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Pittsburgh Steelers ist wegen mehrerer Corona-Fälle im Team der Titans verschoben worden. Am frühen Sonntagmorgen gab es zudem Meldungen, dass die Partie der New Orleans Saints gegen die Detroit Lions verschoben werden könnte, weil ein Spieler positiv auf das Coronavirus getest wurde.

Und sonst? Wegen eines Covid-19-Falls im weiteren Umfeld sind bei den International TennisBase Hannover Open in Hannover, ein Jugend-Tennis-Turnier, die geplanten Endspiele abgesagt worden. Eine Spielerin, die bereits zu Beginn der Woche abgereist sei, sei Ende der Woche positiv getestet worden, teilten die Veranstalter am Samstagvormittag mit. „Als Vorsichtsmaßnahme haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Finalspiele komplett abzusagen“, sagte Beate Lonnemann, Vizepräsidentin für Leistungssport und Ausbildung des gastgebenden Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen.