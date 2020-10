Corona-Zahlen lassen Sorge wachsen: Wird es wieder eine Abbruch-Saison?

Immer mehr Trainer und Verantwortliche fragen sich: Wird die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden können? Der Bezirksvorsitzende ist Realist, sagt:„Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber die Entwicklung der Corona-Zahlen spricht dafür, dass man damit rechnen muss, dass die Saison vielleicht wieder nicht zu Ende gespielt werden kann.“ Die Möglichkeit eines Saisonabbruchs führte zuletzt auch dazu, dass der VfB Fallersleben in der Bezirksliga gegen den MTV Gamsen und der SSV Vorsfelde II in der Kreisliga gegen die FSG Neindorf/Almke ihre Partien gegen von Ausfallpech gebeutelte Gegner nicht verlegen wollten. Trepke weiß „Verlegung könnte bei einem Abbruch zum Nachteil gereichen, wenn man weniger Spiele ausgetragen hat, als die Konkurrenz. Das hatte beispielsweise der SSV Kästorf erlebt.“

Auf Kreisebene wurde der Pokal in Wolfsburg und Gifhorn nicht in einem Ligamodus, sondern wie gewohnt im K.o.-System gespielt. Die Spielausschuss-Vorsitzenden sehen das Problem der Überbelastung daher nicht. "Wenn wir mit unserer Planung Glück haben, dann sind wir Ende Oktober mit der Hinrunde durch. Zurzeit kann man sagen, dass wir nicht viel falsch gemacht haben", sagt Gifhorns Spielausschuss-Vorsitzender Timo Teichert. "Die Belastung haben wir früher genauso gehabt. Wenn Vereine terminliche Probleme haben, können sie sich auch mit dem Gegner einigen und die Spiele verlegen", fügt Wolfsburgs Spielausschuss-Vorsitzender Bernd Hartwig hinzu.

Schmerzhaft wirkt sich aus Sicht vieler Klubs nun auch aus, dass es bei nur drei Auswechslungen blieb. Eben aufgrund der Belastung hätte das anders werden können. Trepke: „Die FIFA hatte bis zu fünf Auswechslungen gestattet, der DFB hat es den Verbänden freigestellt. Der Landesverband überließ es den Kreisen und Bezirken. Bei uns hat der Bezirksspielausschuss mit den Spielausschuss-Vorsitzenden der Kreise abgestimmt. Es blieb bei drei Auswechslungen.“ In Lüneburg sind derweil vier Wechsel möglich, im Bezirk Hannover auch. Trepke: "„Eine einheitliche Regelung wäre mir lieber gewesen.“

In anderen Bezirken, etwa Lüneburg, wurde auf den Bezirkspokal verzichtet. Im Bezirk Braunschweig hat man nun den Frust. „Es sind einfach zu viele Spiele gewesen", sagt etwa Fallerslebens Coach Lars Ebeling. "Aber das soll kein Vorwurf an die Entscheider sein, hinterher ist man immer schlauer.“

Macht Corona in dieser Saison wieder einen Strich durch die Saison, dann sollten die Klubs im Bezirk Braunschweig vorausdenken, denn dann wird vielleicht auch die Spielzeit 2021/22 speziell. Der Bezirk Weser/Ems hat sich bei seinem Bezirkstag dafür entschieden, in der kommenden Saison vier Auswechslungen zuzulassen. Trepke: „In der laufenden Saison können wir nichts mehr ändern. Wen die Vereine eine Änderung für die kommende Saison wünschen, müsste das beantragt werden für den Bezirkstag am 16. Januar. "