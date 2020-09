Corona zum Trotz: Dynamo Dresden steht vor Zuschauerrekord

Anzeige

Dresden. Erstmals nach dem bundesweiten Fan-Ausschluss aufgrund der Corona-Pandemie strebt ein deutscher Verein eine fünfstellige Zuschauerzahl im Stadion an. Für das DFB-Pokal-Heimspiel gegen den Hamburger SV am Montagabend hat Dynamo Dresden bereits 8500 Eintrittskarten verkauft. Damit sind inklusive aller Abstandsplätze bisher insgesamt 11 500 Plätze im Rudolf-Harbig-Stadion belegt. Am Montag von 10 bis maximal 16 Uhr wird es noch eine letzte Verkaufsphase geben, kündigten die Schwarz-Gelben an. Zu haben sind die Tickets über den etix-Onlineshop und im Kassenbereich Lennéplatz links vom Dynamo-Fanshop am Stadion. Käufer müssen für jede Karte den vollständigen Namen und die Telefonnummer des Kartennutzers angeben. Das Dresdner Gesundheitsamt erhalte die Daten, falls ein Besucher im jeweiligen Stadionbereich positiv auf Covid-19 getestet werde. Dies diene im Sinne des Infektionsschutzes der Nachverfolgung.

Letzter Corona-Test am Mittwoch

„Wir sind auf die Solidarität und Unterstützung von jedem Zuschauer angewiesen, damit das Hygienekonzept, das Verein, Gesundheitsamt und Politik zusammen entwickelt haben, auch funktioniert. Wir freuen uns sehr. Das ist ein Schritt zurück in die Normalität“, sagte Vereinssprecher Henry Buschmann. Vor allem gehe es dabei um die konsequente Einhaltung des Mindestabstands und der Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes, der auf dem Stadiongelände nur zum Essen und Trinken abgenommen werden dürfe. Vor allem Sitzplätze sind derzeit noch verfügbar. Es gibt aber auch noch ein paar freie Stehplätze im S-Block, wo normalerweise die Gästefans stehen, die aktuell aber nicht zugelassen sind. Die Stehplätze können ausschließlich von Fanclubs bzw. Gruppen ab sechs Personen per Mail über stehplaetze@dynamo-dresden.de bis spätestens 11 Uhr angefragt werden.

Doch nicht nur für die Fans ist die Pandemie ein Thema, sondern natürlich auch für die Dresdner Mannschaft und ihr Betreuerteam. Alle seien entsprechend sensibilisiert, versicherte Cheftrainer Markus Kauczinski. Ein wesentlicher Baustein sind die regelmäßigen Corona-Tests, die seit Monaten obligatorisch sind. Den letzten Test gab es am vergangenen Mittwoch. Das Ergebnis: durchweg negativ.

Rostock mit vorläufigem Zuschauerrekord

Die Tests werden im Rhythmus von fünf bis acht Tagen durchgeführt. „Das ist zur Gewohnheit geworden. Man geht hin, macht den Mund auf und geht wieder raus. Wir haben es sowieso nicht in der Hand, sondern können nur die Wahrscheinlichkeit minimieren“, berichtet Markus Kauczinski. Die Spieler wüssten genau, wann sie im Labor zu erscheinen hätten. Dann werde der Abstrich gemacht, dessen Ergebnis am gleichen Tag vorliege. In Sachen Corona ist Dynamo schließlich ein gebranntes Kind. Vergangene Saison musste das Team nach mehreren Positivbefunden in Quarantäne, hatte dadurch weniger Vorbereitungszeit und einen enger getakteten Spielplan als die Rivalen. Das Endresultat war der Abstieg aus der 2. in die 3. Fußball-Liga.