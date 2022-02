Niedersachsen bleibt hart: Zuschauer-Frust bei 96, Recken und Havelse

„Wir haben noch einmal sehr sorgfältig pro und contra von Lockerungen abgewogen“, erklärte Ministerpräsident Stephan Weil. Die hohen Infektionszahlen gäben Lockerungen nicht her. Fast alle anderen Länder lockern, Niedersachsen bleibt stur. In Niedersachsen soll es bis zum 16. Februar bei höchstens 500 erlaubten Zuschauenden bleiben. Ein Land ohne Fans. Die Klubs sind enttäuscht, auch 96-Trainer Christoph Dabrowski.

Deutschland macht sich locker. Am Mittwochmittag sickerte die Nachricht durch. Es gibt einen Beschluss, von den Chefs der Staatskanzleien. Demnach dürfen wieder bis 10 000 Sportfans in die Fußball-Stadien, bis zu 30 Prozent der Kapazität in die Hallen. Der Beschluss sei bindend für alle Bundesländer, hieß es. Aber ab wann? Niedersachsen bleibt hart: Weiterhin dürfen nur 500 Menschen zu 96, Havelse oder den Handball-Recken.

Er hatte berechtigte Hoffnungen, dass seine Mannschaft am 13. Februar vor 10 000 Begeisterten gegen Darmstadt auftrumpfen könnte. In anderen Bundesländern wäre dies so – aber nicht in Hannover. Dadurch verliert 96 rund 200 000 Euro netto pro Heimspiel. Die Tickets machen 20 Prozent der Einnahmen aus – die fallen bis auf Weiteres weg. In Hannover. Für München, Hamburg, Kiel, Köln oder Heidenheim gelten andere Regeln.

Dabrowski hatte Mittags vom Beschluss der möglichen Lockerung gehört und sich „sofort gefreut“. Er berichtete von seinem Besuch bei einem „Drittligaspiel, besucht von 7500 Fans, 150 Kilometer entfernt von Hannover. Bei uns dürfen nur 500 rein. Das ist enttäuschend und ernüchternd.“ Er hoffe dennoch, dass „an einer einheitlichen Klarheit im Hintergrund gearbeitet wird“.

96-Boss Kind fehlt das Verständnis

Arbeiten müssen vor allem die Klubs. 96-Rivale St. Pauli prüft für sein Heimspiel am Samstag gegen Paderborn, ob statt 1000 nun 5000 Fans ins Millerntor dürfen. Holstein Kiel (gegen Düsseldorf) kann den Beschluss bis Sonntag nicht umsetzen, weil er in Schleswig-Holstein erst am 9. Februar in Kraft tritt. In Münster entscheidet das Oberverwaltungsgericht noch am Donnerstag, wie und ob in NRW mehr Fans kommen dürfen. Dortmund, Köln und Bielefeld hatten das juristische Verfahren eingeleitet.

96-Boss Martin Kind plant nichts dergleichen. „Verstehen kann ich das alles längst nicht mehr. 15 000 Zuschauer in Magdeburg, bei uns fast keine, das ist doch unlogisch“, findet Kind. „Die Leute verlieren den Glauben an die Regeln, wenn sie so uneinheitlich sind.“ Der 96-Chef hofft auf eine erneute schnelle Prüfung. „Das wäre in unserem Sinne“, sagt er.