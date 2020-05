Ab an die frische Luft: So startet Hannovers Sport nach der Corona-Pause

Auf Sportanlagen darf in Niedersachsen seit Mittwoch unter freiem Himmel wieder Sport getrieben werden. Der SPORT BUZZER hat sich bei drei Vereinen im hannoverschen Stadtgebiet umgeschaut, wie der Stand der Dinge ist.

Damit jeder den Schläger schwingen kann, werden Buchungen nur für eine Stunde angenommen. In einem Spielbuch müssen sich die Sportler eintragen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehbar zu machen.

Auf den Tennisplätzen war am Mittwoch bei dem guten Wetter einiges los. Auch Tobias Eidt (39), der Tenniswart beim HTC Hannover ist, griff zum Schläger. „Es sind alle froh, endlich wieder spielen und sich sportlich betätigen zu können. Am Abend waren alle Plätze bei uns belegt“, sagte Eidt.

Hannover 78 präpariert sich noch

Bei Hannover 78 war es am Mittwoch noch ruhig, aber die Vorbereitungen, um wieder ins Training einzusteigen, laufen auf Hochtouren. Der Platzwart richtete am Mittwoch für die Rugbyspieler den Untergrund her und sprengte den Rasen.

Da Rugby eine Kontaktsportart ist, wird das Training anders als normalerweise aussehen: Aufgrund der Corona-Pandemie sind Berührungen für die Spieler natürlich verboten. Auch Hockey und Tennis stehen wieder in den Startlöchern und werden den Trainingsbetrieb aufnehmen.