Wegen Coronakrise: DFB fordert staatliche Hilfe für Amateurklubs vom Bund

Die Coronakrise betrifft auch den Fußball - und da vor allem die Amateurklubs. Fehlende Zuschauer-Einnahmen, kein Geld durch Bratwurst- und Bierverkäufe, Kündigungen von Mitgliedschaften - die Situation für viele Vereine ist schwierig, selbst in der Bundesliga. Doch Geld vom Bund bekommen die Vereine nicht. Das ergab eine "sehr intensive" Auswertung "aller bestehenden Krisen-Programme", sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge in einem Interview auf der DFB-Homepage. "Die krisenbedingten Programme des Bundes richten sich grundsätzlich an Wirtschaftsunternehmen", sagte er, aber nicht an Vereine.