Einwurf statt Eckball & Co.: Team-Arzt der TSG Hoffenheim regt Regeländerungen wegen Corona an

Einer der am längsten in der Bundesliga tätigen Mannschaftsärzte regt Regeländerungen in der Corona-Krise an. Thomas Frölich, Teamarzt bei der TSG Hoffenheim, äußert in einem Kommentar der nächsten Ausgabe der Sportärztezeitung, dass „jeder von uns sich Gedanken machen sollte, wie er unter Einhaltung der sozialen Distanzregeln seinen Sport ausüben kann“. Wenn Freizeit- und Berufssportler dazu beitragen wollen, „unser Leben so sicher und so schnell wie möglich wieder zu normalisieren“, schreibt Frölich, müsse auch der Profifußball nicht nur die Umgebung, sondern auch das Spiel anpassen. „Wir werden hier über vorübergehende Regeländerungen nachdenken müssen, um möglichst sicher wieder an den Start gehen zu können.“