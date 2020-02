DFL legt sich fest: Spiele der 1. und 2. Bundesliga durch Coronavirus derzeit nicht in Gefahr

Tim Meyer, Mannschaftsarzt der deutschen Nationalmannschaft, sieht Spielabsagen in Deutschland derzeit ebenfalls für nicht notwendig . "Aktuell wäre dieses Mittel bei uns wohl übertrieben, da die Fälle in Deutschland bekannt und unter Kontrolle sind ."

Die DFL stehe bei dem Thema in Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium. „ Sollte sich an der derzeitigen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden vor Ort über mögliche Konsequenzen “, heißt es.

Die Ausbreitung des neuen Coronavirus mit einigen Fällen auch in Deutschland hat zunächst keine Auswirkungen auf die Fußball-Bundesliga. „ Nach derzeitigem Stand gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Begegnungen der Bundesliga und der 2. Bundesliga am Wochenende nicht wie geplant ausgetragen werden können “, teilte die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch mit.

Coronavirus sorgte bereits für Spielabsagen

Das in der kommenden Woche geplante internationale Badminton-Turnier German Open in Mülheim an der Ruhr ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Das gaben der Deutsche Badminton-Verband (DBV) und die Stadt Mühlheim am Mittwoch bekannt. Die Ausbreitung des neuartigen Virus stellt für die Stadt Mülheim, die das Turnier untersagte, ein unkalkulierbares Risiko für Besucher und Sportler dar. „Nach ärztlicher Beratung und einem Abwägungsprozess haben wir die Veranstaltung zum vorgesehenen Zeitraum abgesagt“, begründete Mülheims Sport-und Gesundheitsdezernent Marc Buchholz die „schwere“ Entscheidung am Nachmittag.