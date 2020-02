Wegen Corona-Virus: Ex-DFB-Präsident Zwanziger lehnt Reise zum Sommermärchen-Prozess ab

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger hat seine Kritik an der Schweizer Justiz erneuert und will auch aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus nicht zum Sommermärchen-Prozess nach Bellinzona reisen. "Ich halte es für absolut unzumutbar, eine Reise ins Tessin, das an die Lombardei grenzt, und in dem Veranstaltungen abgesagt werden, anzutreten", sagte Zwanziger am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.