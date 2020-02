Coronavirus-Epidemie erreicht Europa: UEFA diskutiert Einfluss auf EM 2020 – IOC setzt Frist für Olympia

Das neuartige Coronavirus hat Europa erreicht: Ein Ausbruch in Italien mit mehr als 200 Infizierten und mehreren Toten hat den ganzen Kontinent in Alarmbereitschaft versetzt. Während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag warnte, dass sich das Virus auch auf Deutschland ausbreiten könne, wurden in Italien Vorkehrungen getroffen, die auch die Sport-Welt betreffen. Das Europa-League-Spiel von Inter Mailand gegen Ludogorets Rasgrad etwa wird am Donnerstag vor leeren Rängen stattfinden, zuvor hatte es bereits Spielabsagen in der Serie A gegeben.

Längst werden auch Konsequenzen für die großen Sportveranstaltungen diskutiert, die in diesem Jahr stattfinden sollen - die EM 2020 in insgesamt zwölf Ländern und die Olympischen Spiele in Tokio. In Panik verfallen will die UEFA rund 100 Tage vor dem Start der EM zwar nicht. Allerdings werde man sehr genau beobachten, wie die Epidemie sich in Europa entwickelt. "Wir warten ab", sagte der italienische UEFA-Vize Michele Uva dem TV-Sender Rai. "Wir beobachten (den Virus, d. Red.) Land für Land und der Fußball muss sich an die Verordnungen in den jeweiligen Ländern richten."

IOC setzt Olympia-Sperrfrist für Tokio 2020: Entscheidung im Mai?

Eine eventuelle Absage der EM wollte Uva nicht kategorisch ausschließen. "Der sportliche Weg wird erst geschlossen sein, wenn die Situation sich verschlimmert." Noch ist das Virus in Europa vor allem auf den Norden Italiens begrenzt, besonders auf die Lombardei und Venetien. Greift es auf andere europäische Gebiete über, dürften die Stimmen lauter werden, die eine Verlegung oder gar eine Absage von wichtigen Sportveranstaltungen diskutieren.

Das Internationale Olympische Komitee ist mit Blick auf Olympia 2020 schon etwas weiter - vor allem wegen der geografischen Nähe von Austragungsort Tokio zum chinesischen Wuhan, wo die Epidemie ihren Ursprung nahm und am Schlimmsten wütet. IOC-Mitglied Richard Pound schätzt, dass es noch ein dreimonatiges Zeitfenster für eine Entscheidung über eine Absage der Olympischen Spiele wegen des Coronavirus gibt. „Es ist eine große, große, große Entscheidung, und man kann sie erst treffen, wenn man verlässliche Fakten hat, auf die man sich stützen kann“, sagte das dienstälteste Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag im Interview der Nachrichtenagentur AP. Die Tokio-Spiele stehen in 150 Tagen an.

Das sind die Kandidaten für das deutsche Olympia-Team und DFB-Trainer Stefan Kuntz

Zuvor hatte der Orga-Chef Yoshiro Mori, eine Olympia-Absage noch kategorisch ausgeschlossen. „Da jede Menge unverantwortlicher Gerüchte im Umlauf sind, will ich noch einmal klarstellen, dass wir eine Verschiebung oder Absage nicht in Erwägung ziehen", sagte Mori erst kürzlich. Und auch Shinzo Abe, Premierminister Japans, verlässt sich auf die Veranstalter und die Weltgesundheitsorganisation WHO: „Wir werden eng mit der WHO zusammenarbeiten, um negative Auswirkungen in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und der Paralympics zu vermeiden.“

Tischtennis-WM verlegt - DFL beobachtet Situation

Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass der Tischtennis-Weltverband die für Ende März geplante Mannschafts-WM im südkoreanischen Busan um mindestens drei Monate verschieben wird. In Italien wird aus Sorge vor der Lungenkrankheit Mailands Europa-League-Spiel gegen Rasgrad vor leeren Rängen stattfinden. Am vergangenen Wochenende waren vier Serie-A-Partien abgesagt worden.