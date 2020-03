Coronavirus in Hannover: 96 in der Geisterspiel-Falle

Eine Passform über den dritten Mann, damit startete Hannover 96 bei starkem Regen die Vorbereitung für das Spiel am Sonntag gegen Dresden. Der entscheidende Mann für die Spielvorbereitung saß zeitgleich um 16 Uhr im Haus der Region und spielte Querpässe. Regionspräsident Hauke Jagau sollte in der Corona-Krise entscheiden, ob die Zweitliga-Partie am Sonntag (ab 13.30 Uhr, HDI-Arena) mit oder ohne Publikum angepfiffen wird. 96 wartete vergeblich auf die letzte Flanke der Politik.

Keine klare Ansage der Region

Jagau erklärte, er halte die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel mit Zuschauern stattfindet, für sehr gering. „Wir werden spätestens bis Donnerstag eine Entscheidung treffen müssen“, sagte er. Dann verwies er noch auf die Zuständigkeit der Deutschen Fußball Liga. Er wolle einer Entscheidung „im gesamten Fußballbereich nicht vorgreifen“. Nun steckt 96 in der „Geisterfalle“. Denn je später der Klub Bescheid weiß, ob Fans ins Stadion dürfen oder nicht, desto teurer wird es.

Andere Städte und Länder in Sachen Coronavirus resoluter

Gestern ergriffen Bremen, Schleswig-Holstein, Bayern und NRW anders als die Region Hannover die Initiative. Dort wird es Geisterspiele geben. In Wolfsburg, also Niedersachsen, dürfen morgen weder Fans noch Medienvertreter (außer TV-Teams) ins Stadion zum Europa-League-Spiel gegen Donezk. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Sonntag dazu aufgefordert, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann gab die Anweisung an die Regionen, Fußballspiele für den Publikumsverkehr möglichst abzusagen. Aber die Region nutzt die Vorlage nicht, vorerst.