Coronavirus: DFB-Arzt Meyer hält Spiel-Absagen in Deutschland für überflüssig - "Aktuell übertrieben"

Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer hält Spielabsagen wie in Italien in Deutschland wegen des Coronavirus zurzeit nicht für notwendig. "Niemand kann seriös prognostizieren, wie die Lage in einer oder zwei Wochen sein wird", sagte er am Dienstag in einem auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes veröffentlichten Interview. "Aktuell wäre dieses Mittel bei uns wohl übertrieben, da die Fälle in Deutschland bekannt und "unter Kontrolle" sind." Die deutsche Nationalmannschaft trifft in einem EM-Test am 31. März in Nürnberg auf die Auswahl Italiens.

Zwischen der Situation in Deutschland und Italien gebe es neben der Anzahl der Fälle einen erheblichen Unterschied. "In Italien wird offenbar noch nach dem sogenannten Patienten Null gesucht, also nach dem Erstinfizierten. In Deutschland dagegen sind alle bekannten Erkrankungs- und Verdachtsfälle isoliert" erklärte Meyer, der auch Vorsitzender der Medizinischen Kommission des DFB ist. "Es ist sehr wichtig, die Infektionsketten nachvollziehen zu können, weil nur so eine sichere Isolierung aller Infizierten möglich ist."

Meyer: Absage von Großveranstaltungen in Italien nachvollziebar

Für ihn sei aber nachvollziehbar, dass wie in Italien Großveranstaltungen abgesagt wurden. Absagen von Fußballspielen seien eine denkbare Maßnahme, "zumal bei Spielen der Serie A mit Sicherheit auch Anhänger aus anderen Gebieten anreisen, was im Falle einer Ansteckung zur Verbreitung beitragen kann". Besonders verbreitet ist der Coronavirus in den Regionen Lombardei und Venetien.

Die DFB-Kandidaten für die EM 2020 im Chancen-Check Ein Debütant und ein Leistungsträger: Niklas Stark (l.) kam gegen Nordirland zu seinem langersehnten ersten Einsatz, Serge Gnabry legte zum Jahresabschluss eine Drei-Tore-Gala hin. ©

Anzeige

"Stand heute" Spielabsagen in Deutschland nicht vorstellbar