Coronavirus im Kreis Heinsberg: Fußball-Verband stellt Spielbetrieb ein

Am Dienstag war bekannt geworden, dass ein aus dem Kreis an der niederländischen Grenze stammender Mann am Virus erkrankt ist. Er wird derzeit in der Universitätsklinik in Düsseldorf behandelt. Der FC Wegberg-Beeck reagierte und stellte den Trainingsbetrieb ein. "Wie die Stadt Wegberg gegenüber unserem Klub bestätigte, würden die Spiele und die entsprechenden Menschenansammlungen konträr zu den Bemühungen des Kreisgesundheitsamtes stehen, eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern", schreibt der Klub aus der Mittelrehinliga in einer Stellungnahme.