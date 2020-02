Wegen Coronavirus: Odion Ighalo von Manchester United darf nicht mit ins Trainingslager reisen

Ighalo könnte Ausreise verwehrt werden

Weil der gefährliche Virus eingedämmt werden soll, gibt es Regularien, die eingehalten werden. Der Klub fürchtet, dass Ighalo, der sich zwar bereits in Manchester befindet, die Ausreise aus Spanien zurück nach England verwehrt werden könnte - weil er innerhalb der letzten 14 Tage in China gewesen war. Daher beschloss United-Coach Ole Gunnar Solskjaer: "Odion wird in Manchester bleiben." Die Inkubationszeit des Coronavirus - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt 2 bis 14 Tage. Reisende, die sich zuletzt in China aufgehalten haben, könnten an der Grenze Restriktionen auferlegt bekommen, schrieben englische Medien.