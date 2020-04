Wegen Coronavirus: Saison in Argentinien abgebrochen - Brasilien will weiterspielen

Wegen der Corona-Pandemie ist die laufende Fußballsaison in Argentinien vorzeitig abgebrochen worden. Alle Wettbewerbe, einschließlich der 1. Liga, werden eingestellt , wie der argentinische Fußballverband AFA am Dienstag mitteilte. Wegen der Corona-Krise hatte die Superliga bereits seit Mitte März pausiert. Die neue Saison soll nun im Januar 2021 beginnen.

Brasilien will wieder Fußball spielen lassen

Derweil ist der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro für eine zügige Rückkehr der Fußball-Aktivitäten in Brasilien, wo am kommenden Wochenende die Erste Liga ursprünglich gestartet wäre, eingesetzt. „Wir arbeiten in diese Richtung“, sagte Bolsonaro beim Verlassen der Präsidenten-Residenz in Brasília. Einige Verantwortliche hätten ihn deswegen auch schon kontaktiert. Bolsonaro setzt auf ein technisches Gutachten des Gesundheitsministeriums, das seiner Meinung nach positiv ausfallen wird. Damit soll zunächst mit dem Training und Spielen ohne Zuschauer im Stadion begonnen werden: „Man darf nur nicht so viele Leute in die Umkleidekabine lassen.“