Schalke 04 sagt China-Reise wohl wegen Coronavirus ab – Sportvorstand Schneider: "Klar, dass es nicht geht"

In den vergangenen Jahren war die Saison für den FC Schalke 04 mit dem 34. Spieltag der Bundesliga noch nicht zu Ende. Der Klub unternahm bereits mehrere Reisen nach China, um die eigene Marke zu stärken und neue Partnerschaften zu knüpfen. Auch in diesem Jahr war ein Trip nach China geplant - der nun aber aller Wahrscheinlichkeit nach wegen der Coronavirus-Epidemie ausfällt - sofern die Lage so dramatisch bleibt, wie sie sich aktuell darstellt.

Anders als teilweise in der Vergangenheit halten sich im Rahmen der Kooperation mit dem chinesischen Klub Hebei Fortune zurzeit keine Jugendtrainer von S04 in China auf. Ob Schalke im statt der Reise nach China bereits alternative Pläne verfolgt, wollte Schneider noch nicht bestätigen. "Wir gucken noch", betonte der 49-Jährige.

Keine Schalke-Trainer in China - über 2600 Coronavirus-Tote

Die Coronavirus-Epidemie hat ihren Ausbruch in der zentralchinesischen Stadt Wuhan. Chinesische Behörden gaben am Dienstag neue Zahlen bekannt. Die Zahl der Infizierungen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 ist in China demnach um 508 gestiegen. 71 weitere Menschen kamen infolge der durch das Virus ausgelösten Lungenerkrankung Covid-19 ums Leben. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten in Festlandchina auf 77.658 und die Zahl der Toten auf 2663. 68 der jüngsten Todesfälle wurden in der zentralchinesischen Stadt Wuhan registriert, wo die Epidemie ihren Ausbruch nahm.